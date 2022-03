Rechtszaak tegen man die nepbom plaatste op station Utrecht Lunetten uitgesteld vanwege coronabesmetting

Opvallend is dat de rechtbank en de advocaat van de man al eerder wisten van de coronabesmetting. Er werd een videoverbinding opgezet zodat de verdachte vanuit de penitentiaire inrichting zijn rechtszaak kon bijwonen. Maar de verdachte werd per abuis toch naar de rechtbank in Utrecht gebracht. In het cellencomplex onder de rechtbank testte de man opnieuw positief. De rechter besloot ter plekke om de zaak uit te stellen.