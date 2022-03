Meer ongelukken met binnenvaartschepen: hoe veilig is het Amsterdam-Rijnkanaal?

Schaalvergroting in de scheepvaart is op dit moment geen bedreiging voor de veiligheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, stelt Rijkswaterstaat. "Dit baart ons geen zorgen. Voor het aantal schepen dat nu gebruikmaakt van deze drukbevaren route is de capaciteit toereikend. Uiteraard monitoren we de situatie regelmatig en moeten we ook goed kijken of bijvoorbeeld de bodem en oevers in tact blijven door de vele bewegingen. Maar dat houden we zeker in de gaten."