Aantal coronapatiënten op Utrechtse ic's iets gedaald, wel meer ziekenhuisopnames

In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen geregistreerd dan in de week ervoor. Het RIVM noteerde in de afgelopen zeven dag 429.252 positieve tests in heel Nederland, 2 procent minder dan de week ervoor . Het weekgemiddelde daalt daardoor nog steeds, naar gemiddeld 61.323 positieve tests per dag, ten opzichte van 62.809 een week eerder. In de provincie Utrecht ligt het weekgemiddelde momenteel op 4549, vorige week was dat nog 5881.