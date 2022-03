Vakantiepark in Woudenberg beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Woudenberg geeft gehoor aan de oproep van het kabinet aan de 25 veiligheidsregio’s in Nederland om per regio met spoed tweeduizend opvangplekken voor langdurige opvang beschikbaar te stellen. In de zoektocht naar geschikte plekken heeft langdurige noodopvang met privacy de voorkeur boven crisisopvang in sporthallen. De gemeente Woudenberg is nog in gesprek met andere locaties.