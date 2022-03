Sam ging van snuffelstage bij het CDA naar kandidaat-raadslid in Houten

En van het één kwam het ander. Hageraats belandt in het systeem van het CDA Houten en het CDJA, de jongerenpartij. "In april vorig jaar vroegen ze me of ik op gesprek wilde komen. We hebben eerst gekeken of ik mee kon schrijven aan het partijprogramma, daar heb ik niks meer van gehoord, maar in september kwamen ze terug of ik interesse had om kandidaat raadslid te worden", zegt hij.