Lokale partijen grootste bij scholierenverkiezingen

In totaal mochten 58.000 leerlingen op 139 scholen in heel Nederland hun stem uitbrengen, de opkomst was zo'n veertig procent. Ook op het Gerrit Rietveld College in Utrecht werd gestemd. Zo'n kans kun je als school bijna niet laten lopen, zei docent maatschappijleer Jesse Heuting daarover vanochtend.