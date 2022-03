Willem Janssen gaat FC Utrecht verlaten en pakt kans bij VVV-Venlo: 'Keuze niks te maken met huidige rol'

Bij FC Utrecht is Janssen dit seizoen geen vaste waarde meer in de basisploeg. "Dat heeft niks te maken met mijn keuze. Totaal niet. Mijn gevoel bij FC Utrecht is haast niet te omschrijven. Ik voel mij echt een Utrechter. Dat we teruggaan naar VVV is voor mij ook onverwachts. Het feit dat ik daarvoor FC Utrecht moet verlaten heeft de beslissing nog veel moeilijker gemaakt."