Landelijke partijen aan kop in peiling bakker Albert uit Zeist: 'Maar moet je met korreltje zout nemen'

Hoewel de actie natuurlijk vooral ludiek is en een leuke bijverdienste oplevert, vindt Albert het ook belangrijk om mensen aan te moedigen om te gaan stemmen. En zélf is hij inmiddels ook politiek actief. "Ik volg regelmatig de lokale debatten hier in Zeist. En dan word je al snel gevraagd of je niet ook iets in de politiek wil doen, want ze hebben altijd moeite om mensen te vinden."