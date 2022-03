Inbrekers stelen urn met as van Auke's overleden vrouw: 'Dit is zo persoonlijk'

Een dag later zoekt hij nog naar een verklaring. "Ik heb de urn ongeveer een half jaar geleden gekregen", zegt hij. "Ik wilde de as uitstrooien, dus dan heb je nog niet zo'n heel mooie pot." In plaats daarvan zat de as in een rechthoekige afsluitbare pot in een groen tasje. "Misschien denk je als je haast hebt dat daar dan een cadeau in zit", denkt hij.