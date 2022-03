Poes Friedo verdween uit Bremen… en dook weer op in Utrecht

De Duitse eigenaren kunnen Friedo morgen pas komen ophalen. Het is namelijk vier uur rijden van Bremen naar Utrecht en het asiel waar Friedo nu zit gaat om 17.00 uur dicht. "Maar ach, nu heeft het toch niet zoveel haast meer. Ik vond het wel een leuk verhaal in al deze ellende. Om te vertellen dat we niet alleen voedsel wegbrengen voor honden en katten in het buitenland, maar dat we er ook nog weleens voor zorgen dat katten weer terugkeren naar hun huis in het buitenland."