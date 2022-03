Onrust door gebrekkige communicatie Ferm Werk: 'Kunnen we straks wel of niet anoniem melden?'

“Het verschil tussen beide groepen zit in de manier waarop we hen kunnen benaderen”, zegt de directie van Ferm Werk. “De huidige medewerkers krijgen de gelegenheid om anoniem een vragenlijst in te vullen. Oud-medewerkers kunnen we niet benaderen omdat we niet weten wie de melders zijn. Zowel huidige als oud-medewerkers kunnen zich melden bij het onderzoeksbureau en blijven voor Ferm Werk anoniem. Zodra we meer weten over de exacte werkwijze van het bureau zullen we daar uitgebreid over communiceren.”