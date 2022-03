LIVE: 'GroenLinks grootste in Nieuwegein', Dorpsbelang wint in Renswoude en Eemnes, lagere opkomst in Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Welkom in ons liveblog over de gemeenteraadsverkiezingen. Hier vind je de laatste ontwikkelingen, onze uitzending en de uitslagen per gemeente. In UKiest schakelen we naar verschillende gemeenten. Onze verslaggevers zijn in Utrecht, Amersfoort, Woerden, Vijfheerenlanden en Renswoude. De uitzending vind je hier