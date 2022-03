LIVE: 'GroenLinks grootste in Nieuwegein, net voor de VVD'

Na GroenLinks en de VVD volgen PvdA en D66 (beide 4 zetels) en de lokale partijen VSP, Lokale Vernieuwing en het CDA (ieder 3 zetels). In totaal komen er elf partijen in de gemeenteraad. Dat is net zoveel als in 2018. De SP was in 2018 nog de tweede partij in Nieuwegein, maar de partij deed dit jaar niet mee. Mogelijk heeft GroenLinks daarvan geprofiteerd. De PVV en Forum voor Democratie doen in Nieuwegein niet mee.