Lokale partijen de grote winnaars in regio, Utrechtse raad versplinterd, D66 wint nipt in Amersfoort

In Utrecht is GroenLinks de grootste geworden met negen zetels. Daarna volgen D66 met acht zetels en de VVD met vijf. Er komen in totaal vijftien partijen in de Utrechtse raad. Nieuw zijn Volt (2), EénUtrecht (1) en Bij1 (1). Burgemeester Sharon Dijksma, die thuiszit met een coronabesmetting, maakte tegen middernacht de voorlopige uitslag bekend. Op dat moment was 85 procent van de stemmen geteld.