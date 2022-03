Liveblog: Van Kooten-Arissen in raad Woerden, laagste opkomst in Nieuwegein

Van Kooten-Arissen kwam in 2017 in de Kamer via de lijst van de Partij voor de Dieren. Ze stapte in de zomer van 2019 uit die fractie omdat de PvdD volgens haar niet genoeg oog had voor menselijke zaken. Ze was een paar maanden onafhankelijk Kamerlid en werd daarna lid van 50PLUS, maar ze trad niet toe tot de fractie.