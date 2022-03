Utrecht sluit project Uithoflijn financieel af, gemeente meldt meevaller van miljoenen

"Eind 2021 is tot een finale verrekening tussen de gemeente en provincie gekomen, conform de afspraken die hierover bij de beëindiging van het project zijn gemaakt", schrijft het college in de raadsbrief. "De bijdrage van 25,3 miljoen vanuit de gemeente aan de provincie ten behoeve van de meerkosten van het WTVS is met 3,355 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze meevaller verwerken we in de jaarrekening 2021. Met het verrekenen van bovengenoemde zaken tussen gemeente en provincie is het project Uithoflijn definitief technisch en financieel afgerond. Provinciale Staten is tegelijkertijd over deze financiële afronding geïnformeerd."