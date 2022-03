Muurschildering Amsterdamsestraatweg aangepast na klachten: mandarijn voor sommigen te fel oranje

Wat precies het probleem was met zijn werk weet Jan ook niet, want hij heeft de klagers niet gesproken. Maar de schildering van een fruitmand vol lekkers zou voor sommigen te felle kleuren hebben gehad. ''Als ze het zo belangrijk vinden dat ze er al die energie en tijd in steken, wil ik best wat aanpassen. Het is opgelost'', zegt de schilder laconiek. De mandarijn en tros bananen hebben plaatsgemaakt voor iets anders.