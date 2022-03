Aardverschuiving in Leusdense politiek: 'De kiezer heeft gesproken'

De plotselinge opkomst van Lokaal Belangrijk is een grote schok voor de zittende partijen. "Ze hebben een goede campagne gevoerd", geeft Patrick Kiel van de VVD toe. Zijn partij is in zetels gehalveerd. "Qua zichtbaarheid zijn ze heel actief geweest, dat hebben ze absoluut beter gedaan dan alle andere partijen." Toch heeft hij de aardverschuiving binnen de gemeenteraad niet zien aankomen. "We hebben het de afgelopen vier jaar in de coalitie, volgens mij, best wel oké gedaan. Maar kennelijk is er toch ontevredenheid bij de VVD-kiezer."