De boodschap van de kiezer lijkt duidelijk: verder gaan met groen en duurzaam beleid de komende vier jaar. Iets wat zich ook vertaalt in de komst van de Partij voor de Dieren die vanuit het niets met twee zetels in de raad plaatsneemt. Die partij zal in de gemeenteraad een groen blok vormen samen met GroenLinks en de eerder vastgestelde ambities willen verdedigen en zelfs versnellen. Daarbij mede geholpen door D66. De vraag is hoe aantrekkelijk het voor de VVD is om daar als coalitiepartij bij aan te sluiten.