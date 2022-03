Hoe Aiofe Derriks (69) van politieke nieuwkomer De Unie een succes maakte in Nieuwegein

Derriks is transgender. Twee jaar geleden rondde ze haar transformatie af. "Ik heb daar nooit een probleem van gemaakt en ben er altijd open over geweest. Ik ga nu als vrouw door het leven." Over een paar weken wordt ze 70, maar de partij van Derriks is voor een groot deel gericht op jongeren. "Dat we een zetel hebben behaald, verbaast me niet. We hebben een mooi programma en geweldige jonge mensen op onze lijst." Ze kijkt terug op een mooie verkiezingsavond, waarbij de NOS een debat organiseerde waar ze aan meedeed. "Het ging goed en ik heb me vooral erg verwonderd over wat er allemaal bij zo'n uitzending komt kijken."