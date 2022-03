Baarn vangt Oekraïense vluchtelingen op in Meander Medisch Centrum en woonzorgcentrum Santvoorde

Burgemeester Röell en wethouder Van Roshum benadrukken het belang van solidariteit met de Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land. “Doel is om de Oekraïense vluchtelingen in Baarn een zo goed mogelijke, kleinschalige opvang te bieden voor een langere periode”, aldus wethouder Van Roshum. “Het is belangrijk dat de vluchtelingen hier de hulp, zorg en rust gaan krijgen die ze nodig hebben.”