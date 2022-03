Stamcelbank in Leusden terecht gesloten, oordeelt rechter

Wat doen ze met stamcellen?

De Stamcelbank is een organisatie waar mensen tegen betaling hun eigen stamcellen kunnen laten opslaan. Deze stamcellen worden gewonnen uit navelstrengbloed. Dit wordt kort na de geboorte afgenomen en verzonden naar Stamcelbank Nederland. Voor het in ontvangst nemen van lichaamsmateriaal, het bewerken, opslaan en distribueren ervan is een erkenning nodig. Stamcelbank Nederland was de enige instelling in Nederland die deze erkenning had voor stamcellen.