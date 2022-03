Wéér de laagste opkomst in Nieuwegein: 'Niet stemmen is niet klagen'

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was lager dan ooit. Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden heeft gestemd. Onderzoeksbureau Ipsos hield in opdracht van de NOS een enquête onder niet-stemmers. Als belangrijkste reden om niet te stemmen geven zij aan dat ze niet zeker zijn op welke partij ze moeten stemmen (32 procent).

28 procent zegt geen vertrouwen te hebben in de gemeentelijke politiek en 27 procent van de thuisblijvers heeft geen interesse in de gemeentepolitiek. Vooral in grote steden zijn mensen minder vaak naar de stembus gegaan. In de provincie Utrecht is het opkomstpercentage van Renswoude het hoogst met 70,9 procent.