Formatie Utrecht wordt flinke kluif, met polder Rijnenburg als grootste splijtpunt

Een andere optie is een coalitie met middenpartijen. D66, VVD, PvdA, CDA en VOLT vormen samen ook een meerderheid. "Nou, het is misschien wat vroeg om daar over te praten", zegt VOLT lijsttrekker Ruud Maas. "Om nu als nieuwkomer te zeggen dat we de coalitie ingaan vind ik een beetje ver gaan. Maar we lopen er niet voor weg. Als we uitgenodigd worden, gaan we praten en dan gaan we kijken wat er kan."