Baarn kiest voor lokale partij: 'Wij zijn aan zet'

Waar het mis is gegaan weet de VVD niet precies. "Het is een landelijke trend", concludeert Oortman Gerlings. "Maar we dachten dat we een succesvolle campagne hadden gevoerd." De uitslagen zijn dan ook een grote teleurstelling, hoewel het niet de eerste keer is dat een lokale partij succes heeft in Baarn. "We herkennen een bepaalde golfbeweging", legt Oortman Gerlings uit. Ze gaat er dan ook vanuit dat de bal vanzelf weer bij de VVD terugkomt. "We denken dat Baarn heel goed op de rit staat, dus we hopen dat het zo blijft. We hebben eerder de boel moeten opruimen, maar wie weet verrassen ze ons."