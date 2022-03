Ronde Venen Belang in één klap de grootste: 'We hebben laten zien dat we een andere wind willen'

In heel Nederland komen lokale partijen als winnaar uit de bus. Landelijke partijen leveren in. Zo de VVD in De Ronde Venen, die van vijf naar drie zetels gaat. "Een erge teleurstelling", reageert lijsttrekker Bart Richter. De uitslag kwam voor hem onverwachts, hij had gehoopt op winst. "Je zag in landelijke lijn dat de lokale partijen winst boeken, maar wij hebben met zo'n fantastisch team ons hartstikke ingezet de afgelopen jaren. Dan is dit zeker een teleurstelling."