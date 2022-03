Schoenendozen vol voor Oekraïense leeftijdsgenootjes: 'Ik vind het echt heel zielig voor ze'

Op de Meester Vos gaat het in de klas vaak over Oekraïne, vertelt groep 7. "We kijken naar het Jeugdjournaal en hebben het er dan over hoe het met die kindjes zou gaan", zegt Ties. "Dat is zó heftig, of zo." Buurman Sem knikt. "Het is erg dat ze moeten vluchten en dan hun vader moeten achterlaten."