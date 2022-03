Padden massaal aan de wandel, reddingsteam in Zeist draait op volle toeren: 'Als je dit geluidje hoort ben je toch verkocht?'

ZEIST - De jaarlijkse paddentrek is weer begonnen. Want als de lente zich voorzichtig laat zien besluiten alle padden van de één op de andere dag op stap te gaan. Vooral in het bos- en tuinrijke Zeist zijn het er veel. De amfibieën ontwaken uit hun winterslaap gaan op zoek naar een vijver om zich voort te planten. Dat doen ze het liefst als het net donker is en nog redelijk warm. En vaak is dat rond 19 uur, de late avondspits, wanneer het druk is op straat.