Lijsttrekker GroenLinks Vijfheerenlanden gepasseerd door nummer twee: 'Het is zoals het is'

In zijn analyse waarom het bij één zetel is gebleven is Van Doorn eerlijk. "VHL Lokaal heeft gewoon een heel goede campagne gevoerd, dicht bij de inwoners," wijst hij naar de grote winnaar. Die partij kreeg er twee zetels bij en is nu met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Van Doorn ging met zijn partijgenoten ook langs de deuren, maar behaalde daar toch minder resultaat. "Het is voor een club als GroenLinks toch tricky om goed aan de bak te komen."