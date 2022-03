Oekraïense moeder en dochter brouwen borsj in Baarn: 'Voor het leger en de kinderen'

"Ik was er vanaf 11 februari, toen was alles goed en op 19 februari hebben we nog de verjaardag van mama gevierd", vervolgt ze. "En op de 24e worden we vroeg in de ochtend wakker door een belletje van haar neef. Hij zei: snel opstaan, inpakken en wegwezen. Toen zetten we de tv aan en zagen we dat de oorlog was begonnen."