Viaanse vervoerders rijden vrijwillig af en aan naar Polen: ‘We móéten de vluchtelingen helpen’

Inmiddels heeft het bedrijf ruim 500 mensen naar Nederland gebracht. Er is een redelijke planning over de plaatsen waar mensen worden opgehaald, maar eenmaal in Duitsland wordt al duidelijk dat alles in een mum van tijd kan veranderen in het grensgebied. Niet iedereen wil bijvoorbeeld mee naar Nederland, horen we van iemand ter plaatse. “Sommige mensen besluiten dat ze tóch in Polen willen blijven, omdat ze hopen volgende week weer terug naar huis te kunnen gaan”, zegt een medewerker van Pouw. “Hoe lang duurt de oorlog? Niemand die het weet, maar iedereen hoopt dat het zo voorbij is.”