Van Rossem Vertelt over de Baarnse jaren van Escher.

Alle kunst van Escher heeft iets mathematisch, maar - weet Maarten - hij schijnt geen wiskunde formule ooit normaal te hebben kunnen oplossen. In 1969 zegt hij in een interview dít over zijn kennis van de wiskunde: “Ik heb er nooit een voldoende voor gehad. Het leuke is, ik schijn wiskundige theorieën aan te snijden zonder het zelf te weten. Nee hoor, ik was een heel dom jongetje.” Een dom jongetje met de prachtigste schilderijen.