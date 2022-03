Over de grens, en dan? André helpt Oekraïense vluchtelingen naar Nederland

In het oosten van Polen is het een wirwar van mensen, touringcars, veldbedden en gestapelde dozen hulpgoederen. André en zijn stichting proberen zich daar zo goed mogelijk in te bewegen. Via Nederlandse stichtingen die weer in contact staan met Oekraïners, komen de vluchtelingen bij zijn opvangplek in Oost-Polen terecht. "Dan zijn ze al gekoppeld aan een gastgezin in Nederland. Heel lang blijven ze dan niet bij ons. Als we een bus voor ze hebben gevonden, mogen ze daarin vertrekken."