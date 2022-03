Eerste officiële lentedag en ook de ooievaars en motorrijders zijn terug

En wat dat betreft is er goed nieuws: het ooievaarskoppel dat in de dierentuin verblijft, heeft haar intrek genomen in het grote ooievaarsnest bij het olifantenverblijf. ''Wel bijzonder'', schrijft het dierenpark op Facebook, ''want zo'n 50 jaar geleden was deze soort zo goed als verdwenen uit Nederland.''