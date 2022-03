Utrechtse kerken nemen voortouw bij opvang vluchtelingen: 'Kerk kan snel schakelen'

Olena Zhytnyk komt uit de Oekraïne, ze woont nu vijf jaar in Utrecht, haar man vond een baan in Nederland. Haar familie zit midden in het oorlogsgebied en heeft het lastig: “Mijn ouders en mijn opa zijn nog in Kiev,” vertelt ze na een kerkdienst in de Nieuwe Kerk Wittevrouwen. “Het is in Kiev heel gevaarlijk, maar ze houden vol. Ze hebben het niet makkelijk, het is elke dag gevaarlijk en ze hebben moeite om eten te kopen.”