Weg zijn hun papa’s en mannen: Oekraïense vluchtelingen vertellen hun verhaal

Svetlana kan het inmiddels vertellen zonder een traan te laten. Rouwen komt later wel, eerst overleven, zegt ze. Haar stad ligt nog steeds zwaar onder vuur en bijna iedereen die ze lief had is weg, dus besloot ze haar dochter achterna te gaan. Die woont al een tijdje in Nederland, dus de keuze voor een tijdelijk ander land was snel gemaakt. “Zij is de enige die ik nog over heb. Ik kan niet wachten om haar te omhelzen.”