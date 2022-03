Veiligheidsberaad blikt terug op eigen rol tijdens coronacrisis

In februari verscheen het eerste rapport van de OVV over de aanpak van de coronacrisis. De raad concludeerde daarin dat de overheid in de eerste maanden van de crisis beloftes en gewekte verwachtingen niet kon waarmaken. Er was te weinig zicht op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van maatregelen. Het Veiligheidsberaad botste daar in het begin van de crisis ook over met ministers.