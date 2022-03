Nibud bezorgd over opname groot geldbedrag bij aanvang pensioen

Een andere optie die pensioendeelnemers straks hebben is om het pensioen in de eerste jaren hoger te laten zijn dan in de jaren daarna. De standaarduitkering zoals we die nu hebben, met de mogelijkheid om iedere maand evenveel uitgekeerd te krijgen, blijft ook mogelijk. Volgens het Nibud moeten mensen goed ingelicht worden over de opties. Dat er negen maanden voordat de regeling moet ingaan nog altijd geen duidelijkheid is, stoort het Nibud. "Meer dan 100.000 mensen weten niet waar ze aan toe zijn", aldus Vliegenthart.