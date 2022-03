Tegemoetkoming mantelzorgers afgelopen jaren gedaald in veel gemeenten

In 2021 kregen mantelzorgers in nog maar een derde van de gemeentes een geldbedrag, met een gemiddelde waarde van 114 euro. De helft van de gemeenten geeft een waardebon van gemiddeld 61 euro. In 7 procent van de gemeenten krijgen mantelzorgers een bloemetje of pakket met lokale producten met een gemiddelde waarde van 20 euro en in 10 procent van de gemeenten krijgen ze niks meer. Verder zijn er een paar gemeenten die de waardering juist hebben verhoogd, met gemiddeld 20 euro.