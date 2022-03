Kunstmatige riffen moeten biodiversiteit Utrechtse grachten verbeteren: 'Het is goed maar het kan beter'

De riffen komen onder meer in het water aan de Catharijnesingel. "Wij installeren het in dit geval op de frames van steigerbuizen, zodat het makkelijk te tillen is en ook een klein beetje van de grond staat zodat eronder ook nog een habitat komt", legt Max Dijkstra uit. Hij werkt voor het bedrijf dat de riffen plaatst. Normaal toen ze dat voornamelijk in zout water ("we hebben in Kenia een project en in Panama"), dus de klus bij de Utrechtse grachten is daardoor wel een hele leuke.