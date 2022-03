Het wipseizoen is weer geopend: in 14 Utrechtse gemeenten worden stenen tuinen vergroend

Naast onder meer Zeist, Houten en Utrecht, doet ook IJsselstein doet mee aan het NK. Wethouder Peter Bekker: "Door tegels te vervangen door planten zijn we beter bestand tegen hete zomers. Het groen biedt ons koelte, we houden water beter vast tijdens droogte. En bij heftige regenbuien kan het water beter in de grond wegzakken en hebben we geen overlast van grote plassen in tuin of op straat. Én meer bloemen en struiken trekt ook veel vogels, bijen, vlinders en andere dieren naar onze tuinen. Wij, als gemeente doen ons best zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Maar wij kunnen het niet alleen. Dus doe ik een oproep aan alle IJsselsteiners: Meer groen in uw tuin, doe mee!"