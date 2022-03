Podcast Stadhuisplein Utrecht: 'Het vormen van een nieuwe coalitie wordt een moeizaam proces'

Toch worden de onderhandelingen niet eenvoudig. Met name de vraag of er grootschalig gebouwd moet gaan worden in polder Rijnenburg wordt een lastig probleem. Kleuver: "D66 kan niet draaien." En dus vermoedt hij dat GroenLinks overstag gaat, dus wel bouwen in Rijnenburg, maar dan zullen de andere partijen flink moeten inleveren op andere wensen. Yet van den Bergh: "Er moet stevig ingezet worden op betaalbaar wonen, en investeerders moeten een toontje lager zingen."