Brabantse verkenner moet de Utrechtse gemeenteraad richting geven

Volt is de grote winnaar van de verkiezingen, de partij komt met drie zetels voor het eerst in de raad. Maar of die partij mag aanschuiven bij een coalitie is nog maar de vraag. Het is een nieuwe partij, en in de Tweede Kamer dreigt de fractie te scheuren. Dat maakt partijen huiverig om met Volt in zee te gaan, zo is te horen in de wandelgangen. Het CDA is een opvallende winnaar, die partij noemt zichzelf nu relevant en wil heel graag deelnemen aan een nieuw college.