Les op de basisschool over grensoverschrijdend gedrag: 'Je komt best snel in zo een situatie terecht'

Het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen tijd veel besproken in de klas, naar aanleiding van de ophef bij het televisieprogramma The Voice of Holland. Emma Mooij, de juf van groep zeven licht toe: "Ik merk dat ze fijn vinden om dit te bespreken. Het gaat om programma's waar de kinderen zelf aan mee willen doen of aan mee hebben gedaan. En dat ze denken: 'oh je komt dus best snel in zo een situatie terecht', dat er dus iets kan gebeuren dat je niet wil."