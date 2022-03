Bibliotheek Utrecht in financieel zwaar weer: zonder beleidsverandering loopt tekort jaarlijks op tot 1,5 miljoen euro

UTRECHT - De bibliotheek in Utrecht zit in financiële moeilijkheden. Onder meer de stijgende energie- en onderhoudsprijzen en noodzakelijke investeringen in ICT en innovatie zullen, als er niets verandert in het beleid, in de toekomst jaarlijks voor een financieel tekort van 1,5 miljoen euro zorgen. "De komende maanden gaat de bibliotheek in gesprek met de gemeente hoe dit probleem opgelost kan worden", laat directeur Deirdre Carasso weten.