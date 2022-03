Geen wijzigingen na hertelling in Rhenen, verkiezingsuitslag nu definitief

SGP is met vijf zetels, twee meer dan in 2018, opnieuw de grootste partij van Rhenen. De partij heeft Aart de Kruijf aangesteld als informateur. Hij is onder meer oud-wethouder van Barneveld. De Kruijf krijgt als opdracht om met alle partijen te praten over de mogelijkheden die de verkiezingsprogramma's en de zetelverdeling bieden. De SGP wil "een hecht en stevig college" en een "kansrijke coalitie".