Anderhalf jaar celstraf en tbs voor Utrechter die kwetsbare buurtgenoten in Rivierenwijk afperste

Ricky is verstandelijk beperkt, heeft psychische problemen en is zwaar verslaafd. Als hij niet wordt behandeld zal hij, om aan geld te komen, blijven doorgaan met inbreken en het beroven en afpersen van kwetsbare ouderen, betoogde de officier van justitie twee weken geleden. Een gedwongen behandeling in een streng beveiligde tbs-kliniek was volgens de officier de enige juiste maatregel tegen de 25-jarige Utrechter, die oudere buurtgenoten in Rivierenwijk steeds weer dwingend om geld vroeg en daarbij zelfs met een wapen dreigde.