Emotionele bijeenkomst over schoolsluiting Hekendorp: 'Elk denkbaar scenario dat leidt tot behoud onderzoeken'

Een van de insprekers in het dorpshuis van Hekendorp was Jacques van der Horst, voorzitter van het Dorpsplatform. “We zouden gaan overleggen met het schoolbestuur over mogelijkheden om verder te gaan, maar werden ineens geconfronteerd met een besluit. Wij willen opnieuw met het bestuur in gesprek. Sluiting is een klap voor het dorp."