Ruttedoctrine en fabeltjesfuik in nieuwste editie Dikke Van Dale: 'Woordenboek is een spiegel van zijn tijd'

Op basis van hoe vaak een woord voorkomt in de media en hoe lang het wordt gebruikt, wordt afgewogen of het woord de Dikke Van Dale haalt of niet. "Dat gaat niet over een nacht ijs. We kijken naar de levensvatbaarheid van een woord door in te schatten hoe lang het gebruikt zal worden", vertelt Den Boom. Woorden als coronastaking en coronazorg staan bijvoorbeeld niet in het woordenboek, maar wel in de database. "Mochten ze toevallig toch beklijven, dan kijken we of ze de volgende keer toch opgenomen kunnen worden."