Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen terecht in nieuw huis, bewust niet meer op een geheime locatie

Het is niet meer zo dat Moviera alleen de vrouwen helpt. De organisatie helpt ook de partners, veelal mannen. Van Renssen: "Bij al die vrouwen die wij opvangen hoort een partner, of een man of een vrouw of het speelt in de familie. Met die mannen willen wij graag in gesprek. Wij zijn er voor iedereen, want een geweldssituatie speelt in een systeem, in het gezin en daar zijn ook andere mensen bij betrokken. En die mensen heb je ook nodig om dat op te lossen."